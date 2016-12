Genoa, Gasperini: "Balo ci lasci stare, abbiamo bisogno di punti..."

Un unico pensiero per Gasperini alla vigilia del match con il Milan: "Vogliamo interrompere la serie negativa, abbiamo bisogno di fare punti - ha detto il tecnico del Genoa - Per questo abbiamo preparato la gara in modo da creare problemi ai rossoneri. Siamo convinti che faremo una buona partita". Elogi per Balotelli. "Mi auguro che per lui sia un anno buono ma magari non da domani. Ha un fucile al posto dei piedi. Domani però ci lasci stare...".