Genoa, Gasperini: "All'Inter esperienza da dimenticare"

16:28 - Gasperini ritrova l'Inter e non usa giri di parole per raccontare la sua sfortunata avventura in nerazzurro. "Una bruttissima esperienza durata molto poco, sarebbe stato meglio se non fosse nemmeno iniziata - ha spiegato -. Hanno avuto l'idea sbagliata di prendermi e io a andare. Avevamo una concezione di calcio diversa". "Sono passati tre anni e mi sono ripreso - ha aggiunto -. Grazie al Genoa ho avuto la possibilità di ripartire".

E' un Gasperini al vetriolo quello che si appresta ad affrontare l'Inter a San Siro guardando i nerazzurri dall'alto in basso della classifica: "Le difficoltà dell'Inter in questi tre anni invece sono cresciute. Mi auguro che con Mancini ci sia la credibilità e la possibilità di riportare l'Inter a livelli più competitivi". "Non credo sia comune affrontare l'Inter con cinque punti di vantaggio - ha proseguto il tecnico rossoblù -. E' una bella soddisfazione ma il loro valore rimane. Dopo aver raccolto un punto nelle ultime tre gare adesso però abbiamo bisogno di fare punti".