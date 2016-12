Genoa, Gasperini ai tifosi: "I fischi? Meglio giocare in trasferta"

10:26 - Il pareggio con l'Empoli ha lasciato l'amaro in bocca a Gasperini. Non solo per il risultato in campo, ma anche per i fischi di alcuni tifosi rossoblù. "Sentire una minoranza di pubblico che contesta in questo modo dispiace molto, distrugge i nostri giocatori invece di aiutarli - ha spiegato -. Non c'è più lo stesso amore per il Genoa, meglio giocare in trasferta". Poi sul gol di Tonelli: "E' irregolare, abbiamo perso due punti".

"L'arbitro non ha visto il fallo di mano di Tonelli, era una palla veloce ma è parso evidente. Peccato, un episodio che ci è costato due punti - ha proseguito -. Il Genoa ha solo il demerito di non aver chiuso la partita e una possibile vittoria è diventata un pareggio". Poi una dura presa di posizione dopo i fischi a fine partita da parte di una parte del tifo genoano. "E' molto deleterio avere una frangia del tifo che contesta - ha reagito Gasperini -. Questa squadra è alla pari con Inter e Fiorentina e merita una attenzione maggiore e maggior sostegno da parte degli altri tifosi".



"Qui a Genoa c'è troppa negatività, è un ambiente diverso da quello di anni fa, hanno vissuto periodi difficili, ma questa è una squadra che merita solo di essere sostenuta e non attaccata - ha aggiunto -. Certa gente merita di non tifare alcuna squadra, perché sono incompetenti che hanno affossato giocatori di buon livello per esaltarne altri che non giocano da nessuna parte". "Negli ultimi anni il Genoa è diventato una squadra più famosa per le magliette consegnate alla tifoseria che per le partite di calcio, noi stiamo facendo molta fatica per ridare peso a questa squadra, il Presidente ha lavorato tra tantissime difficoltà, penso che anche la maggior parte dei tifosi meriti di meglio", ha concluso il tecnico rossoblù.