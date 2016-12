Genoa-Fiorentina riprenderà dal minuto 27 e 30 secondi . L'arbitro che sospese il match dello scorso 11 settembre era Banti. Stasera arbitrerà Guida, che farà ripartire il gioco dalla stessa situazione in cui era stato interrotto. Restano vive le ammonizioni comminate a Veloso e Tomovic che, se scenderanno in campo, lo faranno con il giallo già preso che penderà su di loro. Ecco, le formazioni: gli allenatori possono schierare formazioni differenti da quelle della partita di settembre. Anche per le squalifiche c'è una particolarità: Salcedo potrà scendere regolarmente in campo, in quanto la squalifica rimediata domenica la sconterà nel prossimo turno di campionato.

GENOA-FIORENTINA, ECCO COME FUNZIONA- Si giocheranno 62 minuti e 30 secondi, più recupero.



- La partita riprenderà dal 27'30" del primo tempo. Al 45' più recupero, ci sarà l'intervallo di 15'.



- La partita riprenderà dalla stessa situazione di gioco in corso al momento dell'interruzione dell'arbitro.



- Chi era squalificato per la partita interrotta non potrà scendere in campo.



- Può giocare invece chi è squalificato per la prossima giornata di campionato, come Salcedo: giocherà contro il Genoa, non domenica contro la Lazio.



- Le vecchie ammonizioni comminate (Veloso e Tomovic) verranno prese in considerazione solo al termine della partita: per ora non valevano nel conteggio generale dei gialli.



- Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara (in questo caso, tutte e tre per ogni squadra).