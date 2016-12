Genoa-Fiorentina 0-0: i rossoblù restano al palo di Suso

LA PARTITANon capita spesso, almeno in Serie A, di assistere a uno 0-0 e tornare a casa soddisfatti per lo spettacolo visto. I tifosi, tanti e rumorosi, presenti al Ferraris possono ritenersi fortunati. Pur essendo mancata l'essenza del calcio, il gol, Genoa e Fiorentina hanno dato vita a una sfida frizzante, giocata a ritmo piuttosto elevato e con la voglia di vincere prima che di non prenderle. Le difese però hanno vinto le rispettive battaglie.



Qualche rammarico in più se lo porta con sé il Genoa che per un'ora di gioco ha espresso un ottimo calcio giocando meglio, ma diciamo pure dominando, il più quotato avversario cancellando dal campo e dagli occhi di tutti i diciotto punti di differenza in classifica. Pressing alto, linee chiuse e gioco aeroso sugli esterni hanno costretto la Fiorentina di Paulo Sousa a vivere cinquantacinque minuti nella propria metà campo portando lavoro extra per il tridente difensivo per limitare la fisicità di Pavoletti e gli inserimenti dei centrocampisti. Suso e Perotti, ai lati, sono stati una spina costante nei fianchi viola con persistenti uno contro uno, spesso vinti, e assist per la punta. Laxalt, infine, ha creato più di un grattacapo a Roncaglia trovando sempre pronto Tatarusanu.



La svolta però sarebbe potuta arrivare a inizio ripresa. Al 5' Suso con un gran sinistro dal limite ha centrato il palo e poco più tardi, sempre imbeccati dallo spagnolo, Perotti e Pavoletti davanti al portiere romeno non hanno trovato la zampata giusta perdendosi in un eccessivo altruismo dell'argentino verso il centravanti. Lì è scesa in campo l'astuzia di Paulo Sousa con due cambi nel giro di due minuti con l'inserimento di Tino Costa e Kalinic, ma non solo. L'ex di turno ha dato geometria e palleggio in mezzo al campo sostituendo un ectoplasmatico Ilicic, ma contemporaneamente il tempo speso per i cambi ha saputo raffreddare la foga e il ritmo del Grifone che da lì ha arretrato il suo baricentro. Nel finale meglio la Fiorentina, ma l'unica grande occasione arriva in pieno recupero con Perin bravo a superarsi sul sinistro di Marcos Alonso.