Genoa, esempio Perin: spot per la sicurezza stradale

12:25 - "Ho sbagliato, m'impegnerò in campagne per sensibilizzare i giovani". Dopo la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, Mattia Perin aveva annunciato di volersi scusare in questo modo. E il portiere del Genoa è stato di parola, registrando uno spot e un'intervista con gli agenti della Polizia stradale proprio sul tema della sicurezza. Un modo per trasformare un errore in un momento formativo per tanti altri giovani guidatori.

"Come gli succede tra i pali - si legge sul sito del Genoa - Mattia se l’è cavata alla grande volando da una domanda all’altra, per sottolineare alcuni concetti con risvolti educativi e contestualizzare il suo intervento in una campagna di valore sociale".