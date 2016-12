Genoa, ecco Cerci: "Milan scelta sbagliata, qui mi rilancio"

Dopo le parentesi tra Madrid e Milano per Alessio Cerci è tempo di ripartire dal Genoa , non senza rimpianti: "Sono qui per rilanciarmi e tornare il giocatore che sono - ha dichiarato il numero 11 alla sua presentazione -. Nell'ultimo anno ho giocato poco e la tattica di Gasperini è adatta alle mie caratteristiche. Milan ? Una scelta sbagliata, potevo cercare di soffrire un po' di più a Madrid. Il Genoa è il mio trampolino per la Nazionale".

"Il Genoa era un'opportunità da prendere al volo - ha continuato Cerci - perché nell'ultimo anno ho giocato poco. Preziosi mi cerca da cinque anni e ho trovato un ambiente che mi ha accolto benissimo. Dopo un periodo così è quello di cui avevo bisogno, poi il gioco di Gasperini si adatta a me. Il mio obiettivo è tornare in condizione il prima possibile e sono già a buon punto".



Sullo sfondo la Nazionale di Conte nell'anno dell'Europeo: "Quando ero in forma a Torino ero convinto di poter andare in Nazionale e oggi ne sono convinto ancora di più". Il passato è alle spalle ma non manca qualche rimpianto: "Forse avrei dovuto soffrire e lottare di più all'Atletico Madrid, il Milan è stata una scelta sbagliata però ora non voglio parlarne".