Genoa e Samp, un derby del cuore per la "Gigi Ghirotti"

La Serie A si prepara ad accendere i riflettori sul 114° derby della Lanterna, in programma sabato. Ma intanto tra Genoa e Sampdoria è partita la gara della solidarietà con Simeone e Quagliarella ma anche Torreira e Lazovic pronti a sfidarsi per una giusta causa. Sul sito https://www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport sono all'asta le maglie dei 4 giocatori per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus, in un progetto giunto ormai alla sua 18° edizione.