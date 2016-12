Genoa, contro-sfottò Preziosi alla Sampdoria per l'uscita dall'Europa

"La vendetta è un piatto che va consumato freddo" recita un vecchio adagio. Ed Enrico Preziosi la pensa davvero così. Dopo che a fine giugno, i tifosi della Sampdoria lo avevano preso in giro per la mancata licenza Uefa, facendo volare per i cieli della Liguria un aereo con attaccato lo striscione "Senza licenza porta pazienza, grazie Enrico", dopo l'eliminazione dei blucerchiati dall'Europa League per mano del del Vojvodina, è arrivata la risposta del patron del Genoa. Altro aereo, altro striscione avvistato anche a Massa durante l'amichevole Genoa-Empoli: "Mi dispiace ce l'ho messa tutta, Enrico".