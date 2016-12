Genoa, che festa: 4-0 al Palermo

LA PARTITAQuelli che il Genoa conquista contro il Palermo sono tre punti importanti in chiave salvezza. Gian Piero Gasperini può respirare non solo per la vittoria, ma anche per la bella prestazione contro una squadra, quella siciliana, ormai alla deriva. Il tecnico rossoblù punta su Suso nel tridente e manda Dzemaili in panchina, affidandosi a Rigoni, l'ex del match. Sorpresa invece nella formazione dei rosanero: Gilardino e Trajkowski vanno in panchina. In attacco c'è Djiurdjevic, con Vazquez a supporto. In mezzo spazio dal 1' a Cristante, appena arrivato dal Benfica.



Inizia bene il Genoa. Al 4' arriva il gol del vantaggio: passaggio di Perotti e Suso beffa Sorrentino con un tocco sotto. Per lo spagnolo è il primo gol in serie A. Il Palermo subisce il colpo. Gli unici tentativi sono due tiri, che terminano sul fondo, di Jajalo e Vazquez. Poi, gioca solo il Genoa. I rossoblù sono più veloci, mentre le manovre dei siciliani sono lente e prevedibili. Così Sorrentino deve fare gli straordinari su una deviazione ravvicinata di Pavoletti e su una conclusione di Suso. C'è tempo per una bella parata di Perin su Morganella, ma soprattutto per un'altra prodigiosa respinta di Sorrentino su un colpo di testa di Izzo.



Nella ripresa il Palermo ci prova subito con Lazaar, ma rimane in 10 per l'espulsione di Andelkovic (somma di ammonizione). È l'episodio che svolta il match. Perché in superiorità numerica il Genoa trova davanti a sé una vera prateria e raddoppia al 26': cross di Ansaldi e rete del solito e bravo Pavoletti, che insacca al limite del fuorigioco. Passano 4' ed è la fine del Palermo. Ansaldi mette ancora in mezzo un ottimo pallone e stavolta lì ad aspettarlo c'è Rincon. Sorrentino ha la visuale coperta e la palla si infila in rete. Nel finale colpisce ancora Pavoletti: cross di Ansaldi e mezza rovesciata dell'attaccante. Schelotto, il nuovo tecnico argentino dei siciliani (presente in tribuna), avrà molto da lavorare per salvare una squadra apparsa troppo intimorita.