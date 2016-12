Genoa, Bergdich picchia la moglie: denunciato 

20:57 - Guai in vista per Zakarya Bergdich. L'esterno sinistro del Genoa, arrivato nel mercato di gennaio dal Real Valladoid, è stato denunciato dalla polizia perché avrebbe picchiato la moglie. L'accusa è quella di maltrattamenti e lesioni aggravate con la donna che è finita al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova con traumi guaribili in 15 giorni. La donna ricoverata, marocchina come il marito, ha ammesso l'aggressione.



Bergdich vanta già sei presenze con la maglia del Grifone, Gasperini ha fatto subito affidamento su di lui, ma ora rischia di perderlo per questo brutto episodio. Per ora nessuna presa di posizione dalla squadra di Preziosi.

BERGDICH SI DIFENDE

Non solo nega di averla picchiata e maltrattata ma anche che ci sia una crisi coniugale in atto. Al punto da postare su twitter un selfie che li ritrae insieme in auto mentre si mandano un bacio. Zakarya Bergdich si difende dall'accusa di maltrattamenti ai danni della giovane moglie, e per la quale e' stato denunciato. "Dopo tutto quello che abbiamo letto - scrive in francese il venticinquenne difensore del Genoa e della nazionale marocchina - io e mia moglie stiamo molto bene insieme". Il tweet si chiude poi con due hashtag dal titolo "rumori" e "menzogne".