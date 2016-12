Genoa: Antonini messo fuori rosa

10:08 - La storia d'amore tra Luca Antonini e il Genoa sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo aver segnato un gol nel derby e uno contro la Juventus, il difensore ex Milan sarebbe stato messo fuori rosa dalla società che gli rimprovera il rifiuto al possibile trasferimento al Watford (Serie B inglese) nell'ultima sessione di mercato. Il giocatore si allenerà da solo nei prossimi giorni con un preparatore atletico messo a disposizione dal club.

Antonini è arrivato al Genoa nell’estate del 2013. Sotto la gestione Liverani si è messo in luce con una rete all’esordio nella stracittadina contro la Sampdoria. Da quel momento in avanti i tifosi sono sempre stati dalla sua parte tanto da contestare la società per la decisione di metterlo fuori rosa con commenti duri sul web.

Il terzino si è anche messo in mostra scendendo per le strade accompagnato dalla moglie Benedetta ad aiutare i volontari in occasione della recente alluvione. In questa stagione ha segnato il gol decisivo allo scadere contro la Juve mentre la sua ultima apparizione risale al 7 dicembre nel successo del Genoa proprio sulla sua ex squadra, il Milan. Antonini ha un contratto con la società di Preziosi fino al 30 giugno 2016.