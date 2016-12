Genoa, alla ricerca del Perotti perduto

Eppure El Mono ex Siviglia e Boca Juniors aveva iniziato in maniera splendida la sua avventura italiana, arrivando nell'autunno 2014 per soli 350 mila euro dagli andalusi, e togliendo ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche e sui tanti infortuni che ne hanno caratterizzato la carriera.

Quest'anno però le cose sono cambiate e il giocatore che la scorsa stagione aveva incantato Marassi con splendide giocate, e 4 gol, sembra non esserci più. Le due espulsioni consecutive hanno messo in evidenza un giocatore nervoso, incapace di controllarsi, non affidabile, che va recuperato.

Il perché? Certamente il Genoa non sta esprimendo il miglior calcio dell'era Gasperini, e il quartultimo posto con soli 16 punti ne la dimostrazione. Va male il gruppo, è fatale che non funzioni anche il singolo. Perotti poi, in estate, è stato accostato a diverse squadre, fra cui l'Inter pronta a versare nelle casse di Preziosi 12 milioni di euro. E i mancati trasferimenti, a volte, hanno un peso sul rendimento. E un calo di rendimento può tradursi anche in reazioni nervose: accadute non per caso, e che non devono accedere. Per saper crescere.