GdF: indagati Lotito, Galliani e De Laurentiis

LAZIO, GENTILE: "LOTITO INDAGATO? NESSUNA NOTIFICA"

"Ho parlato con Lotito, non ha ricevuto nessun atto dal quale risulta che è indagato. Nessun avviso di garanzia, niente. Ha saputo tutto dalle notizie di oggi". Così l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, in merito all'indagine della procura di Napoli, 'Operazione Fuorigioco', che vede tra gli indagati anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Se è indagato? La procura non se lo sarà inventato, ma ad oggi Lotito non ha avuto nessuna notifica di alcun atto", sottolinea ancora il legale, che ha escluso anche la possibilita' che la Guardia di Finanza possa aver perquisito gli uffici del patron laziale: "Non abbiamo nessun segnale di alcun tipo, se ci fosse stata una perquisizione - ha concluso - Lotito me lo avrebbe detto".



MILAN, GHEDINI: "UNA COSA SOLO TRIBUTARIA"

"Berlusconi preoccupato? Assolutamente no, è una cosa solo tributaria che sarà risolta prontamente". Così Niccolò Ghedini, avvocato del premier, uscendo dalla sede del Milan al Portello, ha confermato l'arrivo di una notifica questa mattina alla società rossonera in relazione alla frode fiscale ipotizzata dalla procura di Napoli.



NAPOLI, DE LAURENTIIS: "PER QUANTO RIQUARDA NOI SI TRATTA DI FUFFA"

"Per quanto riguarda il Napoli si tratta di fuffa. Sono super tranquillo". Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, interrogato dai giornalisti sull'inchiesta 'Fuorigioco' a margine della presentazione del film con Carlo Verdone e Antono Albanese 'L'abbiamo fatta grossa'. "Si tratta di una inchiesta vecchia di molti anni fa, è incommentabile e riguarda diverse società, non il 'Napoli'. Queste sono cavolate alimentate da voi giornalisti e da quelli della Procura. Non avendo visto le carte, per le altre società non posso commentare, ma per quanto riguarda il Napoli, ripeto, si tratta del nulla".



DUE I PROVVEDIMENTI NOTIFICATI

Sono i provvedimenti eseguiti oggi dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla compravendita dei calciatori. Un avviso di chiusura indagini preliminari, in cui compaiono i nomi di 64 indagati tra dirigenti sportivi, procuratori e calciatori, e un decreto di sequestro nei confronti di 8 procuratori, 37 dirigenti sportivi, tra cui Andrea Della Valle, e 17 calciatori tra cui Ciro Immobile.



SPUNTANO ANCHE PREZIOSI E ZAMPARINI

Sono diversi i presidenti ed ex presidenti finiti nel registro degli indagati della procura di Napoli. C'è il numero uno del Genoa Enrico Preziosi e l'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone, l'ex presidente del Cesena Igor Campedelli e l'ex del Brescia Luigi Corioni, l'ex numero uno della Reggina Pasquale Foti e l'ex del Parma Tommaso Ghirardi. Indagato anche Aldo Spinelli che proprio ieri si è dimesso da presidente del Livorno, di cui e' stato il patron per 17 anni, il presidente del Palermo Massimo Zamparini Lungo anche l'elenco dei dirigenti sportivi coinvolti: da Pietro Lo Monaco a Pietro Leonardi, da Giorgio Perinetti ad Alessio Secco, da Pantaleo Corvino a Rino Foschi. Nell'elenco c'e' anche il nome di Gianluca Nani: ex dirigente del Brescia, e' stato per un periodo consulente di mercato del West Ham e oggi e' direttore sportivo dell' Al Jazeera.



INDAGATI NOCERINO E MILITO

C'è anche il nome del difensore della Nazionale attualmente in prestito dal Milan all'Atalanta, Gabriel Paletta, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Napoli sul calcio. Tra i calciatori ancora in attività, secondo quanto si apprende, anche il centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, l'attaccante dell'Atalanta German Denis, l'ex Pescara Fernando Quintero,l'ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi. Nell'elenco figurano anche i nomi di alcuni calciatori non piu' in attività: oltre a Crespo anche quello di Adrian Mutu e Diego Milito.