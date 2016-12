Gb, incidente stradale per David Beckham

22:02 - Attimi di paura per David Beckham dopo aver assistito alla partita del figlio Brooklyn. L'ex stella dello United è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre tornava con il ragazzino dal centro sportivo dell'Arsenal. Fortunatamente lo schianto non ha avuto conseguenze per entrambi, che sono scesi dalla vettura molto scossi, ma illesi. Per rientrare a casa, i Beckham sono poi saliti su un'altra macchina.

"Ho appena visto David Beckham: sembra abbia avuto un incidente stradale e che si sia fatto male a una spalla", ha scritto sul suo profilo Twitter Archie Davis, un Under 16 del Brighton che aveva appena giocato contro Brooklyn. Secondo le prime testimonanze, David è sceso dall'auto subito dopo lo schianto e si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente per salire poi col figlio su un'altra vettura perché la sua era inutilizzabile. Per i Beckham, dunque, solo tanto spavento e un bolide dal carrozziere.