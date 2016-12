Gattuso: "Allenare il Milan sarebbe un sogno per me"

13:10 - Dopo le deludenti esperienze tra Sion e Palermo, la carriera in panchina di Rino Gattuso sta continuando - non senza problemi calcistici e non - con l'OFI Creta. L'obiettivo però è un altro: "Spero un giorno di poter imitare le carriere di Ancelotti e Lippi. Allenare il Milan? Non si sa mai, la vita a volte è strana. Per me ovviamente sarebbe un sogno, ma per il momento mi concentro per migliorare con la mia squadra".

Nell'intervista rilasciata al mensile francese Surface, Gattuso ha parlato dei due tecnici con i quali ha vinto tutto: "Ancelotti è straordinario, anche come uomo. E' un papà per i suoi giocatori. Lippi invece ha un modo di fare totalmente diverso e ha una personalità così forte che ti spinge a dare il massimo. Spero di poterli imitare un giorno". Visto il contesto Gattuso non ha potuto evitare qualche consiglio a Pogba: "Credo sia il giocatore più forte della sua generazione, ma deve stare attento. Per lui l'importante adesso è stare a questi livelli e giocando nella Juventus è destinato a migliorare ulteriormente".