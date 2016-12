Gattuso al Milan: "Dura vincere senza soldi" 

11:01 - Ringhio Gattuso a tutto campo a Tiki Taka. L'ex centrocampista, ora allenatore, in un'intervista esclusiva si confessa a Pierluigi Pardo e parla della sua esperienza in Grecia: "Pur sapendo delle difficoltà dell'Ofi Creta, rifarei tutto: questo è un mestiere che si impara sul campo, noi sui libri. Non ho un modello preciso, ho preso qualcosa da tutti gli allenatori che ho avuto. Poi ho le mie idee, il mio carattere".

Impossibile non parlare del suo Milan che sta vivendo un momento difficile: "I tifosi saranno sempre grati alla famiglia Berlusconi e al dottor Galliani per gli sforzi che hanno sempre fatto, costruendo sempre un Milan competitivo. Ora ci sta di dover affrontare un periodo di flessione, per via della crisi, ma per vincere ci vogliono i campioni. Finche non ci sono soldi la vedo dura per il Milan".

Lo scorso anno sulla panchina rossonera c'era Seedorf: "Ha avuto l’occasione e secondo me ha fatto un buon lavoro, proponendo anche un buon calcio. Ma poi ci sono i rischi del mestiere: quando fai l’allenatore devi anche avere la fortuna che ti venga data un po’ di fiducia e in questo non è stato fortunatissimo".

In Italia ora è la Juve a essere protagonista: "Ha fatto lo stadio, ha creato una squadra solida facendo crescere i giovani. Spero che Allegri ce la faccia: non si piange mai addosso, è una grandissima persona".