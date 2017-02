Gasperini tra gioia e futuro: "Io alla Roma? Mercato di febbraio..."

"Oggi la partita era più difficile di quello che possa dire il risultato. Il Cagliari è una buona squadra, abbiamo avuto il merito e la bravura a fare due gol subito". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commentando la vittoria ottenuta sui sardi. "Poi la partita è stata equilibrata, non abbiamo rischiato nulla ma non siamo riusciti tecnicamente a giocare una delle migliori partite come successo altre volte".



Inevitabili poi i riferimenti di mercato, visto che alla voce Roma, nelle ultime ore, è stato accostato il nome di Gasperini se a fine stagione fra il club giallorosso e Spalletti si dovesse consumare il divorzio. "Io alla Roma? E' una cosa venuta fuori oggi, credo siano le notizie del mese di febbraio. Appena chiuso il mercato si comincia a parlare della prossima stagione. Ci sono obiettivi molto importanti in questa, tutti quanti siamo attenti a raggiungere il massimo in questa stagione".