Gascoigne sempre nel tunnel dell'alcool: ubriaco, cade e si ferisce al volto

Soltanto un paio di settimane fa si era vantato di essere sobrio da un anno. E invece Gascoigne è più che mai nel tunnel dell'alcool, in cui vive da anni. Il 'Sun' lo ritrae in prima pagina con la fronte, il naso e il labbro spaccati dopo essere caduto scendendo da un taxi stringendo una bottiglia di gin. E' successo martedì scorso. I vicini, allarmati, hanno chiamato la polizia, giusta sul posto quando Gazza era già arrivato a casa.

"Ha avuto una ricaduta - ha detto Gary Mabbutt, ex compagno di squadra di Gascoigne ai tempi del Tottenham - Purtroppo per persone in questo stato c'è sempre questa possibilità. Andrebbe accudito, ora proveremo a dargli tutto il sostegno necessario per una nuova riabilitazione".