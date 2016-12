Gascoigne: "Non farò la fine di George Best"

Paul Gascoigne torna in tv e nega di avere ancora problemi con l'alcool: "Ora sto bene, ho avuto una sola ricaduta poche settimana fa dopo undici mesi in cui sono stato pulito. Ma è stato solo un giorno e mezzo in quasi un anno". Poi la dichiarazione a spazzare via ogni dubbio sulle sue intenzioni di buona condotta: "Non farò la fine di George Best, lui è morto. Non sono come lui, e non voglio arrendermi".