Gascoigne arrestato: mattone contro l'auto di un fotografo

10:59 - Paul Gascoigne è tornato a far parlare male di sé. Secondo quanto riportato dall'edizione online del The Sun, l'ex centrocampista inglese è stato nuovamente arrestato per aver lanciato un mattone contro un'auto di un fotografo appostato fuori dalla sua abitazione. Non è la prima volta che 'Gazza' viene posto in stato di fermo per questo motivo. Pochi giorni fa lo stesso Gascoigne era stato ricoverato per i soliti problemi di alcolismo.