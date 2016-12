Garcia tiene a rapporto la Roma: confronto con i giocatori

19:25 - Rudi Garcia ha tenuto a rapporto la Roma dopo l'ennesimo pareggio in campionato. Il tecnico giallorosso, insoddisfatto dall'ultima prestazione dei suoi uomini, ha voluto fare il punto della situazione e chiarire tutti i problemi con un faccia a faccia di 45' nello spogliatoio. Al vertice hanno preso parte solo giocatori e allenatore. Assenti invece i dirigenti, con cui Totti e Garcia si sono poi incontrati una volta terminata la riunione.

Resa dei conti, dunque, in casa Roma. Garcia ha chiesto un incontro franco con la squadra, per analizzare con attenzione quanto sta succedendo e trovare soluzioni adeguate per difendere il secondo posto in campionato. L'obiettivo è chiaro: tornare a vincere. E il faccia a faccia è durato 45'. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sul summit, ma è facile immaginare che il confronto sarà stato molto teso dopo i deludenti risultati in campionato. Alla Roma serve una svolta. E il tenente Garcia ha chiamato tutti a rapporto.