Garcia-squadra, un'ora di faccia a faccia

La società non ha più fiducia in Rudi Garcia e il ko contro lo Spezia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vaso colmo di delusione dopo la batosta di Barcellona e la sconfitta contro l'Atalanta. L'ambiente giallorosso è incandescente e anche i tifosi hanno perso la pazienza sfogando la loro rabbia contro l'allenatore francese. A questo punto la Roma ha toccato il fondo e il cambio in panchina sembra essere il prossimo passo. Rudi Garcia è appeso a un filo sottilissimo perché la partita contro il Genoa è davvero vicina (domenica alle 15) e quindi il tempo stringe anche per trovare un sostituto. Una sorta di ultimatum, che l'allenatore potrebbe sfruttare con una prova davvero convincente per cercare di salvare la sua panchina.



Serve una scossa e per questo la società sta valutando tutti i sostituti possibili. Sondaggi già iniziati dopo il 6-1 in Champions al Camp Nou e che ora si sono intensificati. Prende corpo l'idea Marcello Lippi, che ha più volte manifestato la volontà di tornare ad allenare, come traghettatore. L'ex ct potrebbe dare il suo ok nelle prossime ore, ma attenzione anche a Spalletti contattato diverse volte. Sul taccuino di Sabatini anche Mazzarri, già corteggiato quando era al Napoli, Capello e Bielsa che intriga molto Sabatini.