Garcia preoccupato: "Momento complicato. E se non vinciamo sabato..."

Rudy Garcia non è tipo che ama nascondersi. E il ko della sua Roma, al di là dei meriti e demeriti della notte di Marassi, lo porta a una analisi cruda. "Abbiamo perso, non l'abbiamo meritato, ma abbiamo perso. Commettiamo troppi errori individuali in difesa, e questi si pagano. Due gol col Sassuolo, due gol con la Samp: le partite è difficile vincerle se si prendono due gol a partita. E il momento è complicato, a causa di questo risultato. Siamo lontani dalla vetta e da troppe squadre, e dobbiamo pensare alla prossima partita, sabato. Dobbiamo vincerla sennò diventa tutto un bel problema".

C'è dell'altro, nella mente e nelle parole del tecnico giallorosso. "Il gioco d'attacco della mia squadra è stato tanto. Vi dico le cifre: 18 calci d'angolo, 24 tiri verso la porta, 40 cross, un super-Viviano che ha fatto prodigi in porta. Ma oltre a dover evitare errori in difesa, dobbiamo fare più gol, sfruttare le occasioni. Fare di più. Io credo in quello che stiamo facendo e giocando così sono convinto che vinceremo tante partite. Ma bisogna risollevarsi subito. Sennò diventa un problema".