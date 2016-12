Garcia: "Non esiste un piano anti Messi"

Le condizioni di Castan?

"Per un anno non ha giocato. Sta migliorando e si allena come un leone. E' un guerriero e un grande uomo".



Come sta Rudiger?

"E' arrivato infortunato, ha recuperato e si sta allenando bene. Contro il Frosinone ha messo sulle gambe minuti importanti".



Alla Roma piace tenere la palla. Il Barcellona gioca più in contropiede rispetto al passato. Ha pensato di giocare un po' indietro?

"Il Barcellona gioca comunque con molto possesso palla. Noi dovremo essere bravi in tutto. A tenere il pallone e ripartire. Lo ripeto, l'obiettivo sarà fare risultato e lo faremo con un grande atteggiamento di squadra. Non vogliamo lasciare il campo al Barcellona, dovremo essere bravi".



Esiste una strategia anti Messi?

"Non esistono piani anti qualcosa. Le cose si risolvono sul piano collettivo sia in difesa sia in attacco. Sappiamo che ci sarà da soffrire, ma ci saranno momenti anche per utilizzare bene la palla. Su Messi non ci sono aggettivi. E' uno dei migliori, se non il migliore"



Quanto può pesare l'assenza di Pjanic?

"Ne ho già parlato settimana scorsa. Ho una rosa ampia e non faccio caso delle assenze prima delle partite. Sono vicino agli infortunati, ma quando non possono giocare, non posso lamentarmi. Devo prendere in considerazione i giocatori che ho a disposizione".



Che giocatore è Salah?

"E' un ottimo giocatore e sta continuando a imparare. Ha velocità e tecnica due parametri molto importanti nel calcio moderno. Qualità che possono fare la differenza".



Ha in mente di cambiare qualcosa nel modulo?

"Se lo dico, non è una sorpresa. I giocatori sono pronti mentalmente. Abbiamo una rosa di qualità. Sono tutti pronti a utilizzare più di un modulo. Non abbiamo solo una strategia, ne abbiamo due e vogliamo fare risultato".



Lei considera il Barcellona ancora una squadra forte come quella della passata stagione?

"Il Barcellona è una squadra immensa ed è campione in carica. Hanno vinto le prime tre gare della Liga. Tutti conoscono la forza dei catalani. Se non è la migliore, è una delle migliori squadre al mondo. Giocheremo con ambizione e umiltà. Vogliamo qualificarci e faremo del nostro meglio in tutte le sei gare del girone".