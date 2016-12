Garcia, nel futuro c'è il Siviglia: in pole per sostituire Emery

Il Siviglia sta perdendo il proprio allenatore Unai Emery , che è ormai a un passo dalla panchina del Psg , e per sostituirlo sta pensando all'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia , che è ancora sul libro paga del club giallorosso. Stando a quanto si dice in Spagna Garcia, che nelle scorse settimane si era proposto anche al Milan , incontrerà presto il club andaluso, che nella prossima stagione giocherà la Champions League.

Non sono ancora noti i dettagli del possibile accordo, ma Garcia è decisamente la prima scelta per gli spagnoli. Scartata infatti l’opzione Quique Sanchez Flores, che è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Espanyol per i prossimi tre anni, il Siviglia starebbe monitornando anche Jorge Sampaoli, contattato nelle scorse settimane anche dalla Lazio, ma l’ex Ct del Cile, sarebbe un’alternativa ancora in fase di valutazione.