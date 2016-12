Garcia: "In alto fino alla fine. Io a Roma? A vita..."

Rudi Garcia ci crede. L'allenatore giallorosso, intervistato da Télefoot, è convinto delle possibilità-scudetto della Roma: "La serie A è molto più equilibrata rispetto alle ultime stagioni dominate dalla Juventus - ha detto - Dobbiamo restare in alto fino alla fine, l'obiettivo è la qualificazione in Champions, ma puntiamo al massimo possibile. Penso come se dovessi rimanere a Roma per sempre, voglio vincere dei trofei".

Già. Ed è questo "pensiero" di poter/voler restare alla Roma per sempre il punto di un rapporto messo in discussione. E' che Garcia a Roma c'è e ci vuole restare, le voci contrarie che vorrebbero, la prossima stagione, Antonio Conte sulla panchina giallorossa fanno parte del gioco e del momento che si vive, con gli umori sempre in bilico rispetto ai risultati. Garcia alla Roma a vita (si dice così) è un progetto, o meglio un'idea, personale. Ma serve a capire.