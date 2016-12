Garcia: "Il segreto di Totti? Si toglie gli anni"

Vigilia di Roma-Verona, verso un sabato particolare: Totti domani compie 38 anni. E Rudi Garcia spiega: "Il suo segreto? Pensa di avere 28 anni, non ditegli la verità. E poi ha un fisico pazzesco, come pochi al mondo". Ma niente favori a Francesco: "In campo col Verona? Lo saprà come sempre e come tutti, un'ora prima della partita". Nessun pensiero a City e Juve: "Ho in testa solo il Verona, conta solo questo".