Garcia è una furia: "Non è stata una partita"

Non ha voglia di parlare, Rudi Garcia, al termine della partita pareggiata contro il Bologna ma, soprattutto, giocata in condizioni climatica improbabili. E infatti il tecnico giallorosso non nasconde la sua rabbia: "Campo impraticabile? Sulla partita non ho niente da dire perché non è stata una partita, ma una parodia del calcio - spiega -. Non si può giocare su un campo del genere, è stata una partita di pallanuoto con i piedi".