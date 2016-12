Garcia e il cellulare, un "processo" da evitare

17:16 - Sedici mesi per un deferimento. Sedici mesi per valutare se l'uso del cellulare in panchina, per comunicare con membri del proprio staff non in panchina, sia lecito o no. Non è lecito, si sa: e per le infrazioni sono previste ammende. Ma quel che accade a Rudi Garcia è a metà strada fra le ovvie considerazioni giuridico-sportive, e un senso di giustizia che è l'opposto della giustizia sportiva, che valuta e decide tutto in poche ore, in pochi giorni. O in poche settimane. Anche per far precipitare una squadra dalla Serie A alla Serie B.

Giusto precisare che tanto tempo (troppo comunque) è servito per chiedere lumi alla Fifa, a proposito di uso della tecnologia fra tesserati, dopo che nel 2006 in Italia-Francia finale mondiale, Zizou Zidane era stato espulso (testata a Materazzi) solo e soltanto grazie all'uso (clandestino) delle immagini tivu. Passi.

Ma a questo punto, a che cosa serve il deferimento in corso? E a quali sanzioni andrà incontro Garcia, oltre i 100 mila euro già pagati? Visto che si parla di moviola in campo, e la si pretende perlomeno per stabilire la linea fra il gol e il non-gol. Visto che la tecnologia applicata alla sport è una necessità evidente. E visto che dalla tecnologia non si scappa, ma a essa ci si adegua, a che cosa può servire il deferimento in corso? Vogliamo la moviola e diciamo no a un cellulare. Bah. La speranza è che da tale "processo" si sollevi l'esigenza che se un allenatore in panchina parla al cellulare, nessuno si scandalizzi. E che tale "normalità" diventi norma.