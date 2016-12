Garcia: "Colpa nostra, ma quel rigore non c'era. E pesa"

"L'episodio del rigore decisivo? Questo pareggio è anche colpa nostra perché alla fine della gara potevamo gestire meglio il vantaggio, potevamo fare il secondo gol ma sembra che Manolas prenda la palla. Può succedere, ma è un errore pesante perché sono due punti persi per noi, adesso dobbiamo solo pensare alla prossima partita".

Squadra convalescente per il momento di difficoltà?

"Nel primo tempo eravamo troppo contratti, nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto sempre la palla e abbiamo creato tanto per poter segnare più gol"

Il gruppo ha ritrovato la sua compattezza?

Bastava essere nello spogliatoio per capire, c'era chi urlava, chi era arrabbiato, erano molto delusi i ragazzi come me, ma sul piano della coesione e del gruppo abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Mi aspettavo questo impegno dei ragazzi".

La situazione di Gervinho.

"Non so come stia, vedremo domani. Era guarito altrimenti non avrebbe giocato. Era previsto giocasse solo un tempo e ho preferito inserirlo subito. Speriamo non sia niente di grave, non sono pentito di averlo schierato, lo rifarei".

I singoli devono dare di più?

"Per venire qua e fare un pressing alto vuol dire che abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Sappiamo le partite chiuse le risolvono o i calci piazzati o le giocate dei singoli. Cercheremo di migliorare su questi aspetti già da mercoledì".

Cosa manca per vincere lo Scudetto?

"Il nostro obiettivo è di lottare per i primi posti. Abbiamo perso altri due punti, per fortuna siamo ancora nel girone d'andata e anche la Champions ci toglie un po' di energia. Dobbiamo sfruttare le opportunità per vincere le gare e oggi non l'abbiamo fatto".