Garcia: "Avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi"

Rudi Garcia è soddisfatto della Roma vista a Frosinone: "Avevamo tutto da perdere, ma i ragazzi sono stati bravi anche se dovevamo cercare di non abbassarci troppo". Sul rigore reclamato dai gialloblù: "Gli arbitri decidono in mezzo secondo, mi sono già espresso in passato sulla moviola". Ora testa alla Champions: "Non ho ancora deciso la formazione, se tutti danno il massimo come Iturbe, tutti avranno spazio".