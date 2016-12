Garcia al bivio Genoa: si prepara Spalletti

Non ci sono strilli, ma tanto, tanto malessere. La Roma non vince dall'8 novembre (2-0 nel derby) e la discesa è senza freni. Ma niente strilli in queste ore: evitata anche la carta (punitiva) del ritiro. Si procede fino a domenica alle 15,Roma-Genoa, in una sfida di campionato che raccoglie la lunga crisi giallorossa e quella, forse peggio, di Gasperini.

La decisione di non andare in ritiro? Ci sta. Non è un ritiro che serve a questa Roma. Cambiare l'allenatore è quello che chiedono tifosi e media della capitale. Cambiare, ovvio, non fa parte dei pensieri di Garcia che dice: avanti fino alla morte, ma saprò risorgere. Sono slogan.

Le suggestioni di nomi nuovi non mancano, da settimane: da Lippi a Capello. Ma le suggestioni di cui si parla in queste ore sono Spalletti, che conosce bene l'ambiente, e Mazzarri, fiamma mai sopita di Sabatini. Non resta che attendere. Il verdetto dopo i 90' di domenica pomeriggio. In un Olimpico che sarà... Beh, basta immaginarlo.