Galliani su Inzaghi: "Se faremo bene resterà sulla panchina del Milan" 

20:35 - Carezza per Pippo Inzaghi da parte di Adriano Galliani che allontana i vari Mihajlovic, Donadoni e Sarri: "Sono convinto che se faremo bene fino a fine stagione sarà il nostro allenatore anche per l'anno prossimo". Il tecnico del Milan quindi ha otto partite per cercare la riconferma della società e alle porte c'è già un esame decisivo contro l'Inter. Berlusconi vende? "Le sue decisioni verranno prese per amore del Milan".

Galliani ha anche scherzato su Mihajlovic: "Se mi piace? A me piacciono di più le signore...". Per ora meglio pensare al presente e c'è il derby: "Il derby di Milano è sempre stato molto sportivo, i tifosi vanno allo stadio assieme, milanisti con gli interisti e credo che Milano continui ad essere una città molto avanti sotto questo punto di vista". Tre punti per continuare a sognare l'Europa: "Sette punti sono tanti, ma noi abbiamo il dovere di crederci finché la matematica non ci condanna".

Sulla cresta dell'onda c'è Suso: "E' un talento importante, ha già fatto delle esperienze di livello nella sua carriera. In allenamento gli vedo fare grandi cose e speriamo che continui così".