Galliani riceve l'Ambrogino d'Oro: "Ora lo vinco col Milan" 

19:08 - Ambrogino d'Oro per Adriano Galliani. Il Comune di Milano ha premiato l'ad rossonero con la medaglia d'oro, massimo riconoscimento per i cittadini milanesi. Il dirigente del Milan punta a un altro successo: "Ringrazio chi mi ha designato e chi mi ha assegnato questo riconoscimento. Sarebbe fantastico ritornare e ricevere il premio per il Milan. Credo che anche i tifosi sarebbero più contenti".

L'amministratore delegato rossonero all'arrivo al teatro Dal Verme di Milano: "Da monzese non avevo mai pensato di poter avere un Ambrogino d’Oro. Sono un milanese non di nascita ma di adozione, pur essendo della provincia di Milano. Sono in questa città da tanti anni, evidentemente quello che è stato fatto per il Milan è stato ritenuto sufficiente per avere questo premio".