Galliani: "Nessun appuntamento, forza Pippo"

20:01 - "Nessun appuntamento, forza Pippo". Attraverso Milan Channel, ecco il breve messaggio di Adriano Galliani per cancellare l'ipotesi di quel vertice, stamane, col presidente dell'Empoli, Corsi, intorno al quale si è dipinta la successione a Pippo Inzaghi: arriva Maurizio Sarri. Il tutto, a poche ore dal match con la Fiorentina, e dopo le parole dello stesso Pippo di domenica ("Sarri? Sono bugie").



Questo è quanto accade oggi. Poi l'incontro Galliani-Corsi ci sarà. Per il mercato-giocatori (Verdi, Saponara, Valdifiori) e magari anche per parlare di Sarri, che era e resta uno dei candidati alla successione di Inzaghi, che per molti è inevitabile, per qualcuno ipotizzabile.

Il Milan ha individuato in Sarri uno dei possibili candidati: la stima per il tecnico dell'Empoli è di dominio pubblico, così come i sondaggi per Montella, Conte e altri. L'allenatore 56enne di origini napoletane ha un contratto in scadenza nel 2017 e sta guidando l'Empoli verso la salvezza.

Poi, soprattutto, con l'Empoli si parla di giocatori. Valdifiori, il regista che piace tanto al Milan e che è anche nel mirino del Napoli. De Laurentiis ha offerto 6 milioni di euro ma la partita è tutta da giocare. Le comproprietà di Verdi e Saponara sono l'altro argomento forte. L'asse Milan-Empoli non è (non sarà) un semplice confronto per parlare di un allenatore.



CORSI: "SARRI-MILAN? TANTO TRAMBUSTO"

E il presidente empolese Corsi, intervistato da Radio Onda Libera, a proposito di Milan, Valdifiori e Sarri, ha detto. "Se interessano al Milan? Credo di sì, altrimenti non ci sarebbe tanto trambusto. Valdifiori è certo, Sarri quasi. Preferisco però pensare al presente, non dobbiamo creare troppa confusione anche attorno ai ragazzi. Se non facciamo bene in questi due mesi se ne va in fumo tutto il lavoro. Non siamo abituati a parlare di mercato a metà marzo”. E fuori dal ritiro rossonero, nel primo pomeriggio, chi ha incrociato Galliani l'ha visto assai infastidito dinanzi alle domande su Empoli, Sarri eccetera.