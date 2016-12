Galliani: "Io al Milan solo come amministratore delegato, questione di rispetto"

Questione di ripetto, dopo 30 anni di carriera. E non potrebbe essere altrimenti: Adriano Galliani non si vede al Milan se non come a.d. . Dopo le indiscrezioni, ecco dunque la puntualizzazione da parte dello stesso dirigente rossonero: "Non sono disponibile ad alcun altro incarico" ha detto Galliani a Premium Sport prima di Milan-Pescara. "Dopo 30 anni posso restare solo come amministratore delegato. Ma nessuno mi ha proposto qualcosa".

Dunque, come già si poteva suppore, il futuro di Galliani sarà altrove (al vertice della Lega di Serie A') e non più alla guida del club che ha contribuito a portare a ripetuti trionfi negli ultimi trent'anni. Chiare (e scontate) le sue parole: "I cinesi mi hanno richiesto di restare in un altro ruolo? No e io non sono disponibile a nessun incarico che non sia quello dell’amministratore delegato. Non sono stato interpellato ma dopo 30 anni da ad del Milan non ricoprirei nessun altro incarico. Non sono disponibile a fare altri ruoli, se non quello che ho sempre fatto. Un minimo di rispetto per la carriera ci vuole”.