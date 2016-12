Galliani: "Il Milan ha delle eccellenze, serve continuità"

Qualche segnale di crescita contro la Sampdoria si è visto, ma il Milan deve continuare a navigare a vista. Lo sostiene anche l'ad rossonero Adriano Galliani : "Non mi piace fare pronostici. Speriamo di acquisire continuità perché le eccellenze le abbiamo, altrimenti non faremmo partite belle come contro la Sampdoria ". Il ritorno in Champions sarebbe l'obiettivo: "Spero di tornarci presto, mi manca. Era un'abitudine piacevole".

"Il Milan ha fatto una grande gara contro la Sampdoria, ma anche contro la Lazio. Meno buona con la Juventus. Vedremo quel che succederà ora, ma contro i blucerchiati la partita è stata buonissima - ha commentato Galliani a Radio Sportiva -. Alterniamo gare bellissime ad altre meno positive, ma senza delle eccellenze in squadra non riusciremmo a fare belle partite. Non mi piace fare pronostici o tabelle, giochiamo stasera, poi domenica e poi avanti".



Per l'amministratore delegato rossonero però non è tutto da buttare il recente passato: "Negli ultimi cinque anni abbiamo vinto uno scudetto, c'è stato un secondo posto, una Supercoppa Italiana, nel 2012 siamo stati in testa tantissimo fino a poco dalla fine, la Juve non ha stradominato. Nel 2013 abbiamo conquistato il terzo posto in rimonta, poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions ed una volta ai quarti, sempre superando la fase a gironi. Tutto bene fino alla fine del 2013, adesso vediamo cosa succederà".



Il futuro, invece, passa dai giovani come Donnarumma: "E' il giocatore più giovane delle prime divisioni di tutta Europa. Anche Lafonte del Tolosa, che non è il Milan con tutto il rispetto possibile, è più grande di un mese rispetto a Gianluigi". Ma l'augurio è uno solo: "Spero che il Milan torni in Champions dove è stato per tantissimi anni, tredici qualificazioni di fila. Era un'abitudine piacevole, te ne accorgi quando viene a mancare".