Galliani, i 15 gol di Menez ("idea mia") e ai tifosi ricorda che... 

18:23 - Una settimana senza angoscia. E quel Menez, croce e (soprattutto) delizia di questo Milan che chissà, a fine stagione. Il 3-1 col Cagliari a qualcosa serve. Per Adriano Galliani serve per dire due-tre cose che gli piace riferire. Menez, per esempio: parametro zero estivo e -di gran lunga- il miglior acquisto del mercato criticatissimo rossonero.

"Menez è stata una mia assoluta idea, mi sembrava un giocatore importante e conoscevo bene il suo valore". Lo afferma Adriano Galliani rivendicando, appunto, la scelta dell'attaccante che con una doppietta è stato decisivo per il Milan nel successo contro il Cagliari e ha raggiunto quota 15 gol.

"Di operazioni se ne fanno tante, alcune azzeccate e altre meno, le analisi si fanno a fine stagione e le faremo anche quest'anno - ha spiegato l'ad rossonero a margine del Milan Junior Camp Day - In ogni caso tutto quello che succede al Milan è reso possibile da quella persona straordinaria che è il presidente Berlusconi che, unico al mondo, ha consentito ai tifosi rossoneri di vivere da protagonisti 8 finali di Champions League. I giornali scrivono che non devo più dirlo ma continuerà a dirlo finché avrò voce".

Intanto Galliani si gode "questa domenica di serenità che deriva sicuramente anche dalla vittoria di ieri sera ma soprattutto alla presenza di 400 ragazzi e 800 genitori che hanno deciso di spendere il loro tempo per questo progetto". E annuncia che "tutti i nostri ragazzi nati nel '98, da Llamas a Locatelli a Cutrone, insomma tutti, da questa settimana hanno il contratto fino al 2018".



