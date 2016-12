Galliani: "Honda-El Shaarawy, coppia di fenomeni" 

13:00 - Milan a meno uno dal terzo posto. Inzaghi ben oltre le previsioni e quel calcio d'agosto che sembrava preludere a un Milan in ansia. Honda, questo Honda che non ti aspetti. Il Faraone, Torres e Berlusconi. Il momento Milan visto da Adriano Galliani.

“Siamo soddisfatti di Inzaghi. Ma si è percepito subito il cambiamento, fin dalla prima partita con la Lazio c’era un’atmosfera diversa e penso che l’abbiano capito tutti, prima di tutto i tifosi”.

Un fenomeno: Honda. “E’ sempre stato un giocatore importante, doveva ambientarsi in un paese nuovo. Anche il grande Platini ci mise un po’ per diventare quello che poi è diventato. Ma senza paragonare Honda a Platini voglio dire che i giocatori stranieri, a volte, hanno bisogno di tempo. Sta facendo un campionato fantastico. Ha fatto sei gol senza rigori. Sta facendo un filotto di gol impressionante. Lui è mancino e gioca a destra e Pippo è stato bravo a metterlo in campo in un certo modo".

Torres in difficoltà? “E’ appena arrivato, diamogli un minimo di tempo per ambientarsi”.

El Shaarawy si sta ritrovando. “Era già recuperato. Secondo me è perfetto perché sa fare la doppia fase. È uno dei nostri gioielli assoluti e uno stra-titolare e lui lo sa. Adesso sta bene fisicamente e non ha detto niente di strano. L’imprecazione a fine gara era con se stesso. El Shaarawy e Honda sono due attaccanti esterni super perché sanno fare la doppia fase”.

Questo Milan piace a Berlusconi. "Assolutamente si. È soddisfatto del gioco e dell’insieme. È fondamentale la sua vicinanza, la sua presenza a Milanello tutti i venerdì. Ieri ha chiamato 10 minuti prima della partita Pippo. La vicinanza del presidente è uno degli elementi fondamentali del Milan. Le sue battute? C’è una grande coesione totale tra tutti. Il modulo è condiviso con il presidente. È vero che ho sempre detto che lo scudetto lo vince chi prende meno gol ma fare tanti gol è divertente”.

Il mercato. Sul possibile arrivo di Suso a gennaio. "Suso è in scadenza di contratto e ci dirà se vorrà cambiare casacca o rimanere dov’è. Khedira andrebbe bene ma guadagna molto. È un giocatore importante ma non si sa se rinnoverà o meno con il Real e se non rinnoverà, chiede un ingaggio molto elevato”.