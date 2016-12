Galliani: "Fino alla cessione pensero al Milan, poi farò altro"

Trent'anni di Milan non possono passare inosservati, se poi in questo lasso di tempo si è vinto e rivinto tutto, ancora meno. Nonostante gli ultimi anni sottotono con tutte le critiche del caso, Adriano Galliani come ad dei rossoneri ha fatto la storia: "Ho conosciuto Berlusconi nel 1979 per motivi televisivi. E' stato un rapporto di 37 anni a base di strette di mano, trenta nel calcio. Ventisette anni ottimi e tre un po' meno. Credo che quando usciremo dal Milan tutti si ricorderanno i trent'anni e i 28 trofei - ha dichiarato Galliani a Radio Deejay -, ma non abbiamo fatto solo quello. Abbiamo 17 secondi posti che portano a 46 il numero tra successi e piazzamenti d'onore. Abbiamo fatto 8 finali di Champions".



Adesso in rossonero è in arrivo una cordata cinese: "La trattativa la fanno il potenziale venditore, cioè Fininvest, e il potenziale compratore, che è una cordata cinese. Noi siamo l'oggetto non il soggetto ma c'è un coinvolgimento emotivo in questo caso che in altri settori non c'è. Teoricamente i manager che vengono comprati o venduti potrebbero anche non sapere niente". Dopo trent'anni nel Milan però Galliani dovrà trovare altro di cui occuparsi: "Non voglio pensarci fino alla chiusura dell'affare, devo pensare solo al Milan. Non ho deciso cosa farò dopo. Tutte le cose iniziano e finiscono, è la vita. Farò altro, ma è stato un rapporto durato a lungo e meraviglioso".



Infine una risposta a chi lo critica per i pochi osservatori dopo l'addio di Braida: "Abbiamo una fortissima rete di osservatori, non è cambiato nulla dall'addio di Ariedo. Capisco che se i risultati non arrivano sembra che non ci sia dietro nulla, ma non è tutto sbagliato".