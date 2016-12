Galliani, due jolly per rispondere alle critiche sul mercato

Ora toccherà a Mihajlovic lavorare per assemblare una squadra da terzo posto. Manca un tassello, non numerico, a centrocampo, ma ora è inutile pensarci. Witsel deve essere solo un ricordo ed è stato meglio non strapagare. Soriano, un giocatore buono ma non in grado di fare veramente la differenza. L'operazione low cost che ha portato "Kuco" in rossonero dal Genoa può essere la grande sorpresa, un po' come avvenne al primo Nocerino. Poi si spera nella rinascita di Bertolacci, il grande bocciato dopo Fiorentina ed Empoli.