Galliani: "Contro la Samp lo spartiacque della stagione"

La vittoria in Coppia Italia contro la Sampdoria è stata un'iniezione di fiducia per Adriano Galliani. L'ad del Milan, in partenza per Frosinone, ha commentato il passaggio ai quarti: "E' stato un grande passo in avanti. Credo che quella di Genova contro la Sampdoria possa essere uno spartiacque importante per la stagione". Nessun commento sul mercato: "Suso e Boateng? Non diciamo niente, apre il 4 gennaio".