Galliani conferma Mihajlovic: "Peterson mi ha consigliato di tenerlo..."

Dan Peterson, dunque, "salva" Sinisa. Nonostante gli ultimi risultati, in casa Milan resta la volontà di continuare a puntare sul serbo. E l'ultima conferma in questo senso arriva direttamente da Galliani, che "sfrutta" i consigli di un grande del basket per ribadire le intenzioni de club. "Oggi Dan Peterson su Mihajlovic mi consiglia di tenere duro - ha detto l'ad rossonero in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dell'ex tecnico dell'Olimpia -. E allora ci proveremo".



Dunque avanti con Sinisa. Poi un tuffo nel passato. "Nel 1986 affidammo a Bruno Bogarelli l'incarico di strappare la firma al coach - ha svelato Galliani -. Il presidente Berlusconi ed io eravamo affascinati dalla grande Olimpia, Dan era un grande motivatore. Ha sbagliato a rifiutare perché sarebbe potuto diventare il primo uomo a vincere scudetti e coppe sia nel calcio che nel basket". "Non aver portato Dan Peterson al Milan è un mio grande rimpianto, anche oggi dopo ogni partita mi manda un'analisi accuratissima e acutissima di ciò che ha visto in campo - ha proseguito -. E io mi abbevero della saggezza del coach con grande passione".



"Allenatori ce ne sono centomila ma il Coach è solo Dan Peterson - ha concluso l'ad rossonero -. Quando qualcuno viene identificato con il nome della propria professione vuol dire che ha fatto qualcosa di leggendario". Mihajlovic può tirare un sospiro di sollievo.