Galliani-Barbara, vertice a Casa Milan: il club unito nel rovente post-Juve  

10:15 - Il dopo Juventus in casa-Milan è la stretta necessità di progettare l'oggi e il domani rossonero. Ed è per questo che Adriano Galliani e Barbara Berlusconi si sono ritrovati per un secondo super-vertice, dopo quello della scorsa settimana, durato tre ore e necessario per discutere di quanto sta accadendo e di quello che sarà il Milan. Un summit per ribadire la piena unità di intenti tra i due ad rossoneri, uniti e concordi per quanto riguarda le questioni di campo e non.





E' la linea dettata dal presidente Silvio Berlusconi, una settimana fa. Il progetto di un Milan senza strappi e divergenze di vedute, coi due vicepresidenti e amministratori delegati sulla strada di un accordo che non sia di facciata, bensì di sostanza. C'è da rimettere in moto la macchina-Milan, e a questo ci deve pensare Pippo Inzaghi, ma all'indomani della rovente polemica che ha visto protagonisti Adriano Galliani da un lato e la Juventus dall'altra un incontro come quello andato in scena a Casa Milan ha in primo luogo il potere di ribadire a chiare lettere la piena unità in seno al club e, se vogliamo, la vicinanza, anche umana, tra chi è chiamato a guidare il club.