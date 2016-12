Galliani attacca la Juve: "Gestiscono le immagini, fanno vedere quello che vogliono"

19:33 - Se sulla vittoria della Juve, meritata, nessuno ha avuto da ridire, molti dubbi ha invece suscitato il gol di Tevez, che scatta sul filo del fuorigioco prima segnare. I replay non chiariscono al 100% la posizione dell'argentino e Adriano Galliani, a tal proposito, non ci sta: "La produzione delle immagini delle gare della Juve sono gestite dalla società stessa. Che scientemente non fa rivedere il replay dell'azione del primo gol".

L'amministratore delegato del Milan, dunque, attacca direttamente la Juve per il modo in cui la società bianconera sceglie di utilizzare le immagini: "Solleverò un putiferio nella prossima assemblea di Lega affinché la Lega possa produrre tutte le gare, senza concedere facoltà a un solo club di gestire in proprio le immagini - le parole di Galliani, riportate dal Corriere della Sera -. Al contrario delle altre squadre di A, la produzione delle immagini delle gare della Juve sono gestite dalla società stessa. Contesto il fatto che facciano vedere quello che vogliono".

IL TWEET POLEMICO DEL MILAN

Secondo voi nel fermo immagine tv prodotto dalla Juventus, le due linee sono parallele? Per noi no #JuveMilan pic.twitter.com/VEanYEuQVf

— AC Milan (@acmilan) 8 Febbraio 2015

Come se non bastasse, il Milan ha continuato la polemica su Twitter. I rossoneri hanno postato, a detta loro, la prova che inchioderebbe la Juve e la terna arbitrale con il gol di Tevez in fuorigioco.

"REGISTI SIANO INDIPENDENTI"

Il club rossonero affida poi a una nota ufficiale il suo pensiero: "Il Milan non intende innescare polemiche, ma fa una richiesta chiara e precisa. In questo momento le 10 partite del Campionato di Serie A sono realizzate da 6 registi Sky, 3 registi Mediaset e 1 indipendente. Il Milan chiede che a partire dalla prossima stagione, i registi siano tutti indipendenti e non provenienti dai broadcaster che acquisiscono i diritti del Campionato".