Galliani: "Abbiamo un attacco super. E Pippo sistemerà bene la difesa"

19:35 - Adriano Galliani in Lega, e a tutto campo. Le sue parole, poco dopo mezzogiorno.

Sul vertice Inter-Milan.

“L’incontro tra Barbara e Thohir? Non è un’area non di mia competenza e quindi non ne parlo".

Le virtù e i vizi del Milan.

"Siamo il miglior attacco, ma subiamo troppi gol, solo il Parma ne ha presi di più. E’ un problema che Inzaghi conosce bene e che cercheremo di risolvere".

Vero che Inzaghi cambia modulo?

"Nuovo modulo? Non parlo nemmeno di questo, chiedete domani in conferenza a Pippo Inzaghi".

Cosa le piace del nuovo Milan?

"Tutti i nuovi acquisti stanno facendo molto bene, abbiamo un attacco super, ci sono tante cose positive. E’ un Milan che ha uno spirito e un gioco nettamente superiore rispetto all’anno scorso. Credo che faremo un buon campionato".

Un giocatroe che ha stupito: Honda.

Honda? E’ sempre stato molto importante, sta tornando quello che ha fatto bene in Russia e con il Giappone. Finalmente quest’anno ha fatto vacanze e la preparazione con noi e ora sta facendo quello che ci aspettavamo".

Come risolvere il problema-difesa?

"Difesa? Inzaghi e Tassotti stanno lavorando per migliorare la fase difensiva. A Empoli non stavamo giocando male nel primo tempo, abbiamo solo preso due gol su palla inattiva".

Infine sui rinnovi contratto.

"Rinnovi de Jong e Abate? C’è tempo, tanto non scappano”.



BERLUSCONI A MILANELLO

Intanto come promesso, Silvio Berlusconi è arrivato a Milanello. Come ogni venerdì, da cinque settimane. Ad attenderlo, Filippo Inzaghi. Subito si sono seduti a tavola, per il pranzo. L'arrivo del presidente poco prima delle 15.