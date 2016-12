Galeone: "Alla Juventus non interessa giocare bene, ma in Europa non basta"

La Juventus per l'ex allenatore del Pescara dovrebbe giocare tutte le gare europee come quella con il Bayern Monaco. "Quest'anno - ha spiegato però Galeone - Allegri ha qualche problema in più perchè gli sono venuti a mancare giocatori importanti. Per questo è costretto a fare giocare Pjanic in un ruolo che non è il suo. Viene utilizzato come un mediano, anche se in realtà è una mezz'ala offensiva. E' difficile giocare con davanti Higuain e Mandzukic; ci riesce solo lui".



Il tecnico napoletano a radio sportiva ha poi tracciato un confronto tra Allegri e Conte. "A Max delle critiche non gliene frega nulla. Non è simpaticissimo a molta stampa e non ha nessuno che gli cura l'immagine. Conte, al contrario, è un idolo delle folle come dimostra il fatto che viene esaltato per un settimo posto agli Europei e per aver giocato una partita contro una squadra ridicola come la Spagna. Allegri non ha lo stesso appeal juventino che ha Conte, ma non gli interessa".