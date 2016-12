Galeone a 4-4-2: "Allegri? Mi auguro che lasci la Juve"

Un po' padre un po' maestro anche se a lui questa etichetta piace e non piace e si affretta a dire, quasi a esorcizzare un luogo comune, che il "vero maestro è lui". Giovanni Galeone interviene al nostro 4-4-2 e non può esimersi dal rispondere alle solite domande sul suo amico Max Allegri : "Non ho mai detto - spiega - che lascerà la Juve. Piuttosto me lo auguro, perché significherebbe che ha vinto ancora". Già, ma per andare dove? "Magari al Real ".

Sul suo allievo, Galeone ha le idee molto chiare: "Credo che ormai Max sia uno dei cinque tecnici migliori al mondo e, di conseguenza, dovrebbe allenare uno dei cinque club più importanti. La Premier e la Spagna sarebbero grandi opportunità, ma qualcosa in questo senso si è già mosso. Ancelotti è andato al Bayern, Guardiola al City, Conte è verso il Chelsea. Magari potrebbe esserci libero il Real, vedremo se vorranno dare ancora fiducia a Zidane".



Il che, detta così, potrebbe quasi sembrare un auspicio perché, spiega ancora, "quando parlo di big estere ovviamente non mi riferisco al Lione o al Basilea, per citare due squadre. Max alla Juve sta bene, ma se dovesse decidere di andare via sarebbe solo perché ha vinto anche quest'anno: all'estero non prendono un allenatore che non vince. Per questo mi sento di augurarmi che questo accada".



Logico, quindi, chiedergli della corsa scudetto: "Penso che vincerà la Juve, è una questione di calcoli. Non penso che il Napoli possa fare i punti che gli servirebbero per superare i bianconeri".