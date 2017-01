Gagliardini: "Inter grande occasione, spero di ritagliarmi un posto"

Gagliardini ha voluto anche espresso gratitudine per quanto fatto dal presidente della società bergamasca: "E la famiglia Percassi che non ha mai smesso (soprattutto nei momenti più brutti) di credere in me. Il mio primo e immenso grazie va a loro". Ovviamente l'Atalanta ha rappresentato molto per il centrocampista: "E poi l’Atalanta, l’amore di una vita che non passa mai". Ma anche i supporter nerazzurri non sono stati dimenticati: "Non dimentico nessuno: chi ha creduto per davvero in me, chi ci ha puntato, chi mi ha lanciato. Ma soprattutto l’affetto di ogni singolo tifoso. Qui sono cresciuto, diventato grande, ho imparato a sognare".

La lunga lettera di Gagliardini si conclude con un'importante considerazione: "Una casa è sempre casa, e lo è per sempre. E l'Atalanta è la mia casa, e lo sarà per sempre".